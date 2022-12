Zeci de vehicule abandonate vor fi ridicate de politistii locali constanteni

Incepand de saptamana viitoare, politistii locali vor ridica 43 de vehicule din care 15 fara stapan si 28 abandonate pe care le vor transporta in parcul de masini al municipalitatii situat pe strada Varful cu Dor.Activitatea este rezultatul actiunilor tematice delurate in acest sens, in perioada 03.10.2022-30.11.2022, de catre politistii locali cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice. Acestia au aplicat 279 de somatii, conform normelor legale in vigoare, in urma carora s-au ... citeste toata stirea