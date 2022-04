Zelenski, discurs in Parlamentul Romaniei: Ucraina nu este singura tinta a Rusiei

Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit, luni, in sedinta comuna in care presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sustinutun discurs prin sistem videoconferinta, la sedinta fiind prezent si premierul Nicolae Ciuca.Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat, luni, in discursul adresat prin videoconferinta Parlamentului Romaniei, ca "oamenii care doresc genocid in Europa" trebuie opriti."Stimati romani, impreuna trebuie sa oprim acesti oameni inadecvati care s-au obisnuit sa ... citeste toata stirea