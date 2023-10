Presedintele Ucrainei a venit marti la Bucuresti, in prima sa vizita in tara noastra de la inceputul razboiului. Volodimir Zelenski a fost primit de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Presedintele Romaniei a promis ca sprijinul pentru Ucraina va continua, inclusiv militar.Cu o lunga lista de teme pe agenda, presedintele Volodimir Zelenski si presedintele Klaus Iohannis au stat doua ore sa le discute in spatele usilor inchise. Tranzitul cerealelor ucrainene si sprijinul militar au fost ... citeste toata stirea