Zentiva, explicatii dupa ce Spitalul Constanta a suspendat operatiile din lipsa unui medicament vital

Zentiva a transmis, duminica, ca a oprit productia medicamentului Miostin din cauza unor neconformitati in calitatea produsului finit si a informat Ministerul Sanatatii, distribuitorii si unitatile medicae. S-au facut demersuri pentru ca productia sa poata fi reluata in cel mai scurt timp, in conditii de siguranta, iar intre timp s-au produs 51.000 de cutii de Neostigmina care au ajuns in depozite si vor fi distribuite spitalelor."In calitate de producator al medicamentului Miostin (cu ... citeste toata stirea