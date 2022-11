Ziua Nationala a Romaniei, sarbatorita de Fortele Navale Romane

Militarii din Fortele Navale Romane participa la ceremoniile organizate cu prilejul sarbatoririi Zilei Nationale a Romaniei, in Bucuresti, Constanta, Mangalia, Navodari, Tuzla, Braila si Tulcea. Totodata, la bordul navelor militare maritime si fluviale va fi arborat Marele Pavoaz, in acordurile Imnului National.In Bucuresti, reprezentantii Statului Major al Fortelor Navale vor depune, joi, 1 Decembrie, o coroana de flori la Mormantul Ostasului Necunoscut din Parcul Carol, in cadrul unei ... citeste toata stirea