Fortele Navele Romane aduc un omagiu eroilor care si-au sacrificat viata in slujba Patriei, luni, 14 august, in orasele Constanta, Tulcea, Mangalia si Braila.La Constanta, Ziua Recunostintei va fi marcata printr-o ceremonie militara si religioasa, care va avea loc intre orele 08.30-09.30, la Monumentul "Crucea Marinarilor" de pe faleza. Cu acest prilej, vor fi depuse coroane de flori in memoria eroilor marinari. De la ora 10.00, va fi organizata pe faleza din fata Comandamentului Flotei o ... citeste toata stirea