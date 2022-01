385,5 milioane euro de la UE pentru a ajuta 19 tari sa faca fata urgentei sanitare provocate de coronavirus

Comisia Europeana a finalizat platile de asistenta din Fondul de solidaritate al UE (FSUE) pentru a face fata situatiei de urgenta sanitara generate de coronavirus catre 19 tari, in valoare totala de aproape 385,5 milioane euro, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar, scrie Agerpres.Aceasta suma se adauga sumei de 132,7 milioane euro platite in 2020 statelor membre care au solicitat o plata in avans. 17 state membre si 3 tari candidate au solicitat sprijin din FSUE: ... citeste toata stirea