A aparut o noua moneda in Romania. Ce valoare are si cum arata

BNR a anuntat prin intermediul unui comunicat de presa aparitia unei noi monede in Romania, cu o valoare de 10 lei.Concret, Banca Nationala a Romaniei va lansa in cursul zilei de luni, 23 mai, cu ocazia a 350 de ani de la nasterea lui Ion Neculce, o moneda din argint cu chipul lui Ion Neculce. Aceasta are o greutate de 31,103 grame si un diametru de 37 mm.Pe partea cealalta acesteia este ilustrata o imagine a manastirii Putna alaturi de portetul domnitorului Stefan cel Mare. In plus, pe ... citeste toata stirea