A crescut interesul pentru locuintele de lux

Locuintele de lux din Romania sunt tot mai cautate. Agentiile imobiliare spun ca clientii s-au inmultit, in timp ce oferta a ramas limitata. La pachet cu cererea, au crescut si preturile. Vorbim de majorari de cel putin 100.000 de euro.Pretul imobilului din imagini este de 1,5 milioane de euro. Segmentul de piata al caselor si proprietatilor cu dotari peste medie este in crestere in Romania.Alexandra Giuffrida - manager agentie imobiliara: S-a conturat o evolutie a pietei in sectorul ... citeste toata stirea