A inceput o noua sesiune de inscriere in programele "Rabla" si "Rabla Plus"

O noua sesiune de inscriere in programele "Rabla" si "Rabla Plus" a debutat vineri, noutatea fiind ca, in premiera, institutiile publice si unitatile administrativ - teritoriale pot aplica."Pe data de 13 mai s-a lansat noua sesiune 'Rabla'. Am facut o reasezare a bugetelor tinand cont de cererea si nevoia pietei pentru un numar cat mai mare de autovehicule electrice. Am alocat pentru Programul 'Rabla' - persoane fizice suma de 335 de milioane de lei, pentru persoane juridice suma de 123 de ... citeste toata stirea