Activitatea economica in zona euro a stagnat in aprilie

Activitatea economica in zona euro a stagnat luna trecuta, fabricile avand dificultati cu procurarea materiilor prime, cererea fiind afectata de cresterea preturilor si de temerile privind perspectivele economice, arata datele publicate marti de S&P Global, transmite Reuters.Efectele invadarii Ucrainei de catre Rusia si ale restrictiilor introduse in China in urma cresterii cazurilor de COVID-19 au exacerbat perturbarile din lanturile de aprovizionare si au afectat activitatea fabricilor, ... citeste toata stirea