AFM: Programele Rabla Clasic si Rabla Plus vor demara cel tarziu pe 8 februarie

Programele "Rabla Clasic" si "Rabla Plus" din acest an vor fi lansate cel tarziu pe data de 8 februarie, a anuntat, joi, pe pagina de Facebook, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM)."Ghidurile pentru Programele Rabla Clasic si Rabla Plus 2022 au fost trimise spre publicare in Monitorul Oficial in data de 02.02.2022. Ulterior publicarii se vor lansa Programele Rabla Clasic si Rabla Plus 2022, cel tarziu pe 8 februarie", a precizat institutia, scrie Agerpres.In 2021, cele doua programe