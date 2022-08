Agentia Nationala de Administrare Fiscala a obtinut incasari de 179,9 miliarde de lei in primul semestru

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a realizat incasari in valoare de 179,9 miliarde de lei in primul semestru, in crestere cu 23,1%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat, luni, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Ovidiu Heius, in cadrul unei conferinte de presa de prezentare a Raportului de activitate al ANAF pentru semestrul I 2022."In primele 6 luni de zile, Agentia Nationala de Administrare Fiscala a realizat incasari in ... citeste toata stirea