Airbus si-a imbunatatit estimarile privind vanzarile de avioane in contextul cresterii costului energiei

Producatorul european de avioane Airbus si-a imbunatatit, luni, estimarile privind numarul de avioane care vor fi livrate in urmatorii 20 de ani la nivel mondial, in contextul in care facturile mai mari la carburant obliga companiile aeriene sa isi urgenteze planurile de achizitionare de avioane noi cu un consum mai mic de combustibil, transmite Reuters.In pofida razboiului din Ucraina si a exploziei inflatiei, Airbus a revizuit in sus prognozele sale privind cresterea anuala a Produsului ... citeste toata stirea