Analiza Bloomberg: Cat va pierde fiecare cetatean din Europa, ca urmare a razboiului din Ucraina

Consumatorii europeni, speriati de razboiul din Ucraina si de inflatia record, sunt susceptibili sa renunte la rolul de motoare cheie ale redresarii post-pandemice a regiunii, dand o lovitura economiei in acest an, potrivit unui sondaj realizat de Allianz SE citat de Bloomberg.Pe baza deteriorarii increderii consumatorilor, economistii condusi de Ana Boata au ajuns la concluzia ca pierderile de cheltuieli private in zona euro, formata din 19 tari, se vor ridica in 2022 la 70 de miliarde de ... citeste toata stirea