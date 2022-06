Importurile de gaze ale Romaniei au crescut in prima luna a acestui an cu 50% fata de aceeasi luna a anului trecut si au fost la un pret de patru ori mai mare, arata rapoartele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie.Astfel, daca in ianuarie 2021 importurile erau de 2,7 milioane de MWh, in ianuarie 2022 acestea se ridicau la 4 milioane de MWh, potrivit Agerpres.Pretul de import a fost 305 lei pe MWh, de peste patru ori ... citeste toata stirea