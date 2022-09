Anunt oficial de la ANRE: Se dau banii inapoi pentru facturile umflate

Cei care au platit in avans peste 100 de lei pentru factura de electricitate vor primi banii inapoi, anunta Zoltan Nagy, vicepresedintele ANRE.Acesta a explicat conditiile in care romanilor li se vor restitui banii: "Exista o prevedere in ordonanta 27. Dupa ce se inchide anul 2022, cand avem tot consumul pe anul 2022, ceea ce se intampla la sfarsitul lunii ianuarie 2023 - cei care trec dintr-o categorie in alta, in jos, adica au fost intre 100 si 300 si au reusit sa reduca sub 100 consumul ... citeste toata stirea