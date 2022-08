APIA: Cota de piata aproape dubla a autoturismelor electrificate, in primele sapte luni

Cota de piata a autoturismelor ecologice noi in Romania, in total vanzari auto, a ajuns, in primele sapte luni din 2022, la 20,7%, aproape dublu fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand ponderea era 11,2%, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA).Conform analizei de piata, numarul masinilor electrice si full hybrid comercializate pe plan local, in intervalul ianuarie - iulie 2022, a fost de 14.485 de unitati, dintre care 5.560 de exemplare (38,1%) ... citeste toata stirea