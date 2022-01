APIA: Inmatricularile de motocicluri au crescut cu 6,9%, in 2021

Inmatricularile totale de motociclete, ATV-uri, scutere si microcar au crescut anul trecut cu 6,9% fata de anul anterior, la 6.219 unitati, ultimul trimestru din 2021 fiind in scadere, arata o analiza de piata, publicata de Asociatia Producatorilor si Importatorilor Auto (APIA), scrie Agerpres."Anul 2021 a avut o evolutie crescatoare, majoritatea lunilor fiind in teritoriu pozitiv fata de anul 2020, ultimul trimestru din 2021 fiind in scadere. Cea mai mare crestere a fost inregistrata in luna ... citeste toata stirea