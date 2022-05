Aproape 20 de hoteluri noi ar urma sa fie livrate pe piata HoReCa din Romania, pana in 2023

Aproape 20 de noi hoteluri ar putea fi livrate pe piata din Romania pana in anul 2023, dintre care aproximativ 50% in Bucuresti, conform anunturilor oficiale ale operatorilor din domeniu, citate de o companie specializata pe segmentul de amenajari interioare complete si solutii de mobilier.Analiza realizata de Chairry Design & Furniture arata ca investitia medie in amenajarea unui hotel sau restaurant nou in Romania este cuprinsa intre 600 si 1.000 de euro/mp, iar la nivelul restaurantelor si ... citeste toata stirea