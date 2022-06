Banca Mondiala: Economia romaneasca ar urma sa inregistreze in acest an un avans de 2,9%

Economia romaneasca ar urma sa inregistreze in acest an o crestere de 2,9%, a indicat marti Banca Mondiala, in raportul "Perspective Economice Globale" (Global Economic Prospects).Estimarile sunt mai bune fata de cele avansate in luna aprilie, intr-un alt raport, cand institutia financiara internationala arata ca Romania va consemna un avans modest de 1,9% in acest an.Fata de editia din ianuarie a raportului Global Economic Prospects, estimarile BM sunt in scadere semnificativa in conditiile ... citeste toata stirea