Barometru: 75% dintre companiile din Romania au ajustat sau vor ajusta salariile in functie de inflatie

Majoritatea companiilor din Romania (75%) indica faptul ca au ajustat sau vor ajusta salariile in raport cu inflatia sau cu un procent situat intre inflatie si cresterea planificata initial, media fiind de 9,4%, in timp ce restul au decis sa mentina bugetul de cresteri salariale stabilit in 2021, releva rezultatele Barometrului de HR, realizat de PwC Romania.Conform sondajului, 41% dintre companii au revizuit in sus bugetul de cresteri salariale, insa insuficient pentru a compensa pierderea ... citeste toata stirea