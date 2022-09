BCE recurge la o majorare istorica de dobanda in contextul exploziei inflatiei

Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa majoreze dobanda de referinta cu 0,75%, cea mai mare crestere a costului creditului decisa vreodata de institutia de la Frankfurt, in contextul exploziei inflatiei in zona euro, transmite AFP."Consiliul guvernatorilor a decis sa majoreze cu 75 puncte de baza cele trei rate ale dobanzilor reprezentative ale BCE. In consecinta, rata dobanzii la operatiunile principale de refinantare si ratele dobanzilor la facilitatea de creditare marginala si la ... citeste toata stirea