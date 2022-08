BCE va continua sa majoreze dobanda pentru a contracara inflatia ridicata

Banca Centrala Europeana (BCE) va continua sa majoreze ratele dobanzilor, a afirmat Martins Kazaks, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, transmite Bloomberg."In acest moment vedem ca inflatia este la un nivel inacceptabil de ridicat, iar in Letonia depaseste 20%", a precizat oficialul BCE intr-un interviu acordat postului leton de televiziune TV3, citeaza Agerpres."Politica monetara a devenit deja din decembrie mai restrictiva: la inceput, am redus programele de sprijin si in ultimele ... citeste toata stirea