Berlinul se pregateste pentru o eventuala nationalizare a Gazprom Germania

Guvernul de la Berlin a infiintat un holding pentru a realiza o posibila nationalizare a Gazprom Germania, afacerea cu energie abandonata de compania Gazprom din Rusia in luna aprilie, a informat duminica Welt am Sonntag, transmite Reuters.Autoritatea de reglementare a energiei din Germania a declarat in aprilie ca va administra compania - o afacere de comercializare, stocare si transport - in interesul Germaniei si al Europei.Sub denumirea de Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG), ... citeste toata stirea