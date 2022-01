BMW a avut vanzari record in 2021, in timp ce rivalii Daimler si VW au pierdut teren

Livrarile de vehicule Volkswagen au scazut cu 8,1% in 2021, pana la sub 4,9 milioane de unitati, afectate de problemele de-a lungul lanturilor de aprovizionare, a anuntat miercuri constructorul auto german, adaugand ca se asteapta ca situatia sa ramana volatila in prima jumatate a acestui an, transmite Reuters, citata de Agerpres.In contrast, producatorul german de automobile de lux BMW a raportat vanzari record de 2,21 milioane vehicule pentru marca sa principala BMW, un succes atribuit in ... citeste toata stirea