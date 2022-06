BNR anunta ca datoria externa a Romaniei a scazut cu 66 de milioane de euro

Datoria externa totala a Romaniei a scazut in perioada ianuarie - aprilie cu 66 milioane euro, la 134,5 miliarde euro, din care datoria administratiei publice s-a ridicat la 56,3 mld. euro, in scadere cu 2,4 mld. euro fata de nivelul atins la 31 decembrie 2021, arata datele publicate marti de BNR. "Evolutia stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administratia publica a fost determinata de emisiuni noi in valoare de 4,8 miliarde euro, de rascumparari de 1,9 miliarde euro, de influente ... citeste toata stirea