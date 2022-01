BNR: Rata anuala a inflatiei va creste probabil gradual in urmatoarele luni

Rata anuala a inflatiei va creste probabil gradual in urmatoarele luni, depasind astfel valorile usor descrescatoare evidentiate pe acest orizont de timp de prognoza pe termen mediu din luna noiembrie 2021, potrivit minutei sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei din 10 ianuarie 2022, scrie Agerpres.In cadrul sedintei s-a reamintit ca aceasta indica un varf al dinamicii inflatiei de 8,6% in iunie 2022, urmat de o descrestere pana la 5,9% in ... citeste toata stirea