Bursa de la Bucuresti a pierdut 3,64 miliarde de lei la capitalizare, saptamana trecuta

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 3,64 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,82%, saptamana trecuta, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a urcat cu 0,93%, in comparatie cu saptamana anterioara.Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera a coborat la 196,589 miliarde de lei, in perioada 13 - 17 iunie 2022, de la 200,233 miliarde de lei in saptamana 6 - 10 iunie 2022, scrie Agerpres.Tranzactiile cu actiuni au generat un rulaj de 126,489 milioane de lei in aceasta ... citeste toata stirea