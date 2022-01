Bursa de la Bucuresti a pierdut 5 miliarde de lei din capitalizare saptamana trecuta

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 5,09 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 2,12%, saptamana trecuta, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere cu 394,75%, in comparatie cu saptamana anterioara.Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera a ajuns la 234,487 miliarde de lei in perioada 17 - 21 ianuarie 2022, de la 239,581 miliarde de lei consemnate in saptamana 10 - 14 ianuarie 2022, scrie Agerpres.Tranzactiile cu actiuni au generat un rulaj ... citeste toata stirea