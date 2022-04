Cadariu: Pe 17 mai vom lansa primul program Start Up Nation, editia a treia

Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca editia a treia a programului Start Up Nation va fi lansata in data de 17 mai."Chiar ieri sau alaltaieri am convenit ultima forma de calendar a lansarii acestor programe cu cei de la STS, asa incat pe data de 17 mai vom lansa primul program Start Up Nation - editia a treia", a spus ministrul intr-o conferinta de presa, scrie Agerpres.De asemenea, la sfarsit lunii mai va fi lansat un al ... citeste toata stirea