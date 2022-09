Categoria de angajati care ar putea fi exclusa de la acordarea voucherelor de vacanta

O redistribuire a bugetului alocat voucherelor de vacanta mi se pare o solutie buna, o varianta ce ar putea fi luata in calcul fiind ca angajatii la stat care castiga 3.000 - 4.000 de euro sa nu beneficieze de acestea, sustine antreprenorul Dragos Anastasiu, purtatorul de cuvant al Aliantei pentru Turism."In ceea ce priveste voucherele de vacanta, ele au existat si exista in momentul de fata si sunt previzionate a ramane inca patru ani, si sunt sume destul de importante in ceea ce priveste ... citeste toata stirea