CE reduce estimarile privind recolta de porumb din 2022, din cauza randamentelor mai scazute in Romania, Franta, Bulgaria si Ungaria

Comisia Europeana a redus cu 10% estimarile privind recolta de porumb din acest an in blocul comunitar, a doua scadere consecutiva, din cauza secetei severe, transmite Reuters.Reducerea vine ca urmare a estimarilor privind randamentele mai scazute in Romania, Franta, Bulgaria si Ungaria, a precizat Executivul comunitar, citeaza Agerpres.Productia de porumb utilizabil in UE, in sezonul 2022/23, se va situa la 59,3 milioane tone, in scadere fata de un nivel de 65,6 milioane tone previzionat ... citeste toata stirea