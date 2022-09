CE vrea reducerea obligatorie a consumului de energie electrica: 5% in orele de varf si 10% per total cel putin

Dupa ce Comisia Europeana a dat inapoi in privinta plafonarii pretului pentru gazele naturale importate din Rusia, alegand in schimb sa mearga pe ideea suprataxarii companiilor energetice, organismul condus de Ursula von der Leyen are in vedere masuri fara precedent de reducere a cererii de energie electrica.Potrivit unui document de lucru al CE obtinut de Euractiv, un obiectiv major impune statelor membre ale UE sa:- "reduca consumul total de energie electrica" din gospodarii - de exemplu, ... citeste toata stirea