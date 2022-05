Christine Lagarde cimenteaza asteptarile privind majorarea dobanzii in 2022

BCE va incheia probabil programul de achizitionare de bonduri la inceputul trimestrului trei din 2022 si "doar cateva saptamani mai tarziu" va urma o majorare a dobanzii, a declarat miercuri presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, la o conferinta desfasurata la Ljubljana, transmite Reuters.Christine LagardeLagarde cimenteaza astfel asteptarile pietelor ca BCE va majora in iulie rata dobanzii, pentru prima data in mai mult de zece ani, in incercarea de a tine sub control ... citeste toata stirea