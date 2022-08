Comisia Nationala de Strategie si Prognoza estimeaza pentru acest an o crestere a castigului salarial mediu net lunar de 11,3%, la 3.838 lei, fata de un avans de 10,8%, respectiv un castig salarial de 3.822 lei cat preconizase in primavara.Conform prognozei de vara 2022, castigul salarial mediu net va creste anul viitor cu 10,6%, la 4.246 lei, in 2024 cu 9,3%, la 4.641 lei, si in 2025 cu 8%, la ... citeste toata stirea