CNSP: Productia de energie hidroelectrica, eoliana si fotovoltaica, estimata la aproape 2,3 milioane tep in 2022

Productia de energie hidroelectrica, eoliana si fotovoltaica in acest an este estimata la 2,295 milioane tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 3,6% comparativ cu 2021, conform prognozelor Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.In 2023, productia de energie din aceste surse ar urma sa se majoreze cu 3,9%, la 2,385 milioane tep, in 2024 cu 4,1%, la 2,485 milioane tep si in 2025 cu 4,4%, la 2,590 milioane tep, scrie Agerpres.In ceea ce priveste ... citeste toata stirea