Comisia de munca: Salariul de baza minim brut in domeniul agricol, minimum 3.000 lei lunar

Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat marti raport de adoptare unui proiect de lege care prevede ca salariul de baza minim brut in domeniul agricol este de minimum 3.000 lei lunar."Prin derogare de la prevederile art. 164 (...) din Codul muncii, pana la sfarsitul anului 2022, pentru domeniul agricol, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi de minimum 3.000 lei lunar, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, pentru un program normal de lucru in ... citeste toata stirea