Comisia Europeana a aprobat preluarea Ford Romania de catre Ford Otosan

Comisia Europeana a aprobat, miercuri, in temeiul reglementarilor UE in domeniul fuziunilor, preluarea societatii Ford Romania SA din Romania de catre Ford Otomotiv Sanayi A.S. (Ford Otosan) din Turcia, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar."Comisia a ajuns la concluzia ca achizitia propusa nu ridica motive de ingrijorare cu privire la concurenta, avand in vedere ca nu exista suprapuneri intre activitatile celor doua companii, iar acestea nu sunt active pe aceleasi piete ... citeste toata stirea