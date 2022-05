Comisia Europeana anunta cea mai mare inflatie din istoria UE

Invadarea Ucrainei de catre Rusia si explozia preturilor la energie si materii prime a impus revizuirea prognozelor de crestere pentru UE si zona euro, atat in 2022 cat si in 2023, in timp ce inflatia este prognozata sa ajunga la valori record, a anuntat luni Comisia Europeana in noile sale previziuni, transmite Reuters.Previziunile economice de primavara, publicate de Executivul comunitar, arata ca, atat in UE cat si in zona euro, cresterea reala a PIB ar urma sa fie de 2,7% in acest an, ... citeste toata stirea