Comisia Europeana: Increderea in economia zonei euro, la cel mai redus nivel din ultimele 18 luni

Increderea in economia zonei euro a scazut peste estimari in august, atingand cel mai redus nivel din ultimele 18 luni, in urma diminuarii increderii in industrie si servicii, desi a crescut optimismul in randul consumatorilor, dar si in sectoarele retail si constructii, transmite Reuters.Potrivit datelor publicate marti de Comisia Europeana, indicele sentimentului economic (ESI) a scazut la 97,6 puncte in august, de la 98,9 puncte in iulie. Cifra comunicata de Executivul comunitar difera de ... citeste toata stirea