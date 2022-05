Comisia Europeana va propune mentinerea suspendarii reglementarilor fiscale in 2023

Comisia Europeana va propune probabil luni mentinerea in 2023 a suspendarii reglementarilor fiscale, din cauza incertitudinii politice ridicate si a incetinirii semnificative a cresterii, provocate de invadarea Ucrainei de catre Rusia, au declarat oficiali UE pentru Reuters.UE revizuieste regulile fiscale - Pactul de stabilitate si crestere - care limiteaza deficitul guvernamental sub pragul de 3% din PIB, iar datoria sub 60% din PIB. Prevederile Pactului au fost suspendate incepand din 2020 ... citeste toata stirea