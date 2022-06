Companiile din Romania controlate de entitati supuse sanctiunilor impotriva Rusiei pot functiona, dar supravegheate de stat

Companiile din Romania controlate de entitati supuse sanctiunilor introduse impotriva Rusiei, pe fondul situatiei din Ucraina, isi vor putea continua activitatea in tara noastra fara conturi blocate daca vor intra sub un sistem de supraveghere din partea statului, prevede Ordonanta de Urgenta pentru completarea OUG a Guvernului nr.202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, adoptata joi de Executivul de la Bucuresti."Izbucnirea conflictului militar din Ucraina a adus ... citeste toata stirea