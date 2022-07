Consecintele deprecierii monedei euro in raport cu dolarul

Moneda euro a scazut vineri sub nivelul de 1,01 dolari, cel mai scazut nivel din ultimii 20 de ani. Iata care sunt consecintele concrete ale declinului valorii monedei unice europene, conform unei analize realizate de AFP.Asupra inflatiei si puterii de cumparareAproape jumatate din toate bunurile importate in zona euro sunt facturate in dolari, comparativ cu mai putin de 40% in euro, arata Oficiul european de statistica, Eurostat, scrie Agerpres.De exemplu, petrolul si gazele sunt platite in ... citeste toata stirea