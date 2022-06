Consiliul Concurentei a aplicat, anul trecut, amenzi in valoare totala de 407 milioane lei (82,73 milioane euro), valoare care situeaza anul 2021 pe locul 3 in clasamentul amenzilor totale aplicate de autoritate, conform unui raport al institutiei.Potrivit sursei citate, anul tecut au fost date amenzi de 1,246 miliarde de lei, iar in 2018 in valoare de 435,194 milioane de lei.In premiera, a avut loc sanctionarea unor companii nerezidente in Romania, amenda aplicata la cifra de afaceri a ... citeste toata stirea