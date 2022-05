Consiliul Concurentei recomanda actualizarea cadrului legislativ din domeniul aditivilor alimentari cu legislatia europeana, avand in vedere ca exista diferente care pot crea confuzii si dezavantaje furnizorilor si utilizatorilor romani de aditivi."In urma derularii unui studiu, autoritatea de concurenta a constat ca Norma privind aditivii alimentari destinati utilizarii in produsele alimentare pentru consum uman, emisa de Ministerul Sanatatii este neactualizata din anul 2011, in timp ce ... citeste toata stirea