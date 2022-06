Consiliul UE a adoptat Regulamentul privind stocarea gazelor

La trei luni de la publicarea propunerii legislative de catre Comisie, Consiliul UE a adoptat definitiv regulamentul care urmareste sa asigure faptul ca, in pofida perturbarilor de pe piata gazelor, capacitatile de stocare a gazelor in UE sunt pline inainte de sezonul de iarna si pot fi partajate intre statele membre intr-un spirit de solidaritate, informeaza un comunicat de presa al Consiliului."Datorita negocierilor desfasurate in mai putin de doua luni, Uniunea dispune in prezent de un ... citeste toata stirea