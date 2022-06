Consumatorii din intreaga lume se asteapta la cheltuieli mai mari pentru alimente in urmatoarele 6 luni

Consumatorii din intreaga lume se asteapta la cheltuieli mai mari pentru alimente in urmatoarele sase luni si intentioneaza sa-si reduca bugetul pentru bunuri de lux sau mese in oras, arata un sondajul Global Consumer Insights Pulse 2022 realizat de PwC."Consumatorii din intreaga lume se confrunta cu cresterea preturilor, peste 75% dintre respondentii la sondajul Global Consumer Insights Pulse 2022 realizat de PwC asteptandu-se, in urmatoarele sase luni, la cheltuieli similare sau mai mari ... citeste toata stirea