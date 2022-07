Cotatia petrolului este in scadere pe fondul temerilor referitoare la o recesiune

Pretul petrolului a scazut marti, afectat de ingrijorarile cu privire la incetinirea economiei mondiale, chiar daca noi perturbari pe partea de aprovizionare fac ca situatia pe piata sa ramana una tensionata, transmite Reuters.In jurul orei 13:15 GMT, cotatiile futures la titeiul american erau in scadere cu 3,3%, pana la 104,81 dolari per baril, in timp ce in cazul titeiului Brent cotatiile au scazut cu 4,1% pana la 108,86 dolari per baril, citeaza Agerpres.Cotatia titeiului este afectata de ... citeste toata stirea