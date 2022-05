Crestere cu 52% a cautarilor pentru concedii in Romania dupa acordarea voucherelor de vacanta pe 2022

Cautarile pentru concedii in Romania au crescut cu 52% in doar o saptamana, in conditiile in care cardurile de vacanta pentru anul 2022 au inceput deja sa fie incarcate, arata o analiza publicata de o platforma de rezervari online."Inca de cand Guvernul a anuntat ca, in 2022, va emite din nou vouchere de vacanta, am asteptat vestea ca romanii se vor bucura iarasi de un stimulent financiar important pentru a calatori in tara. Sezonul de vara este cea mai aglomerata perioada pentru turismul ... citeste toata stirea